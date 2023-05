Noorte laulu- ja tantsupeo pileteid ostetakse mühinal

„Ilmselt igatsevad inimesed rahvuslikku ühtekuuluvustunnet. Viimased aastad on olnud keerulised ja laulu- ja tantsupeol saame kinnitust, et oleme ühtse rahvana elanud aastasadu ning püsime ka edasi,“ ütleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum. Tema hinnangul ostetakse pileteid seekord väga teadlikult, sest eelmisel laulupeol said piletid ühel hetkel lihtsalt otsa. Tantsupidu on alati enne peo algust lõplikult välja müüdud.

Hetkel on tantsupeo etendustele on ostetud ligikaudu 27 000 piletit. Seega on igale etendusele veel saadaval vähemalt 600 piletit ja kokku müüakse kolmele etendusele veidi vähem kui 30 000 piletit. Laulupeole on müüdud enam kui 20 000 piletit ja istekohtadega pingisektorisse pääseb veel 1500 inimest. Kokku pääseb laulupeole ligikaudu 60 000 pealtvaatajat.

Piletihinnad on teinud hüppe ja kasvanud 15%. Printsiibilt on piletite hinnastus jäänud sarnaseks eelmiste pidudega – on nii kallimaid kui ka odavamaid. „Eks seda hinnatõusu tingib sisendhindade märkimisväärne tõus. Peo üldine korraldamine on läinud kallimaks. Aga on selge, et ainult piletitulust ei piisa peo pidamiseks ning riigieelarvest tuleb tubli osa juurde,“ selgitab Weidebaum.

Uuendusi on selleaastasel peol veel mitmeid. Kalevi staadionile tuleb suur ekraan, mis toob tantsijate väljakumustrid pealtvaatajateni sõltumata istekohast. Suur ekraan paigutatakse tuletorni seinale, mis näitab tantsuväljakul toimuvat ülalvaates. „See on pikaaegne unistus, mis nüüd täitus,“ ütleb XIII noorte tantsupeo „Sillad“ pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman.

Ta lisab, et suured ja võimsad mustrimängud on oluline osa tantsupeost. Sel korral kohtuvad ligi 8400 noort tantsijat ja staadionimurul joonistuvad välja näiteks kõikidele tuttavad tips-traps-trulli ja kaunite rahvuslike vöökirjade mustrid.