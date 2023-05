Teepuuõli igapäevase ilu heaks

Teepuuõli päritolu

Võiks arvata, et teepuuõli saadakse teepuust, nagu nimi ütleb, kuid tegelikult ei saada teepuuõli isegi mitte teepuu põõsast. Teepuuõli saadakse mürdiliste hulka kuuluvalt tee-melaleukalt, mida leiab looduses sellistest Austraalia piirkondadest nagu New South Wales ja Queensland ning samuti Uus-Meremaalt. Muide, teepuuõli kasutasid juba aborigeenid, kellele see oli hinnatud ravivahend.

Kuidas teepuuõli kasutada?

Teepuuõlil on väga mitmeid rakendusviise. Nagu juba rääkisime, tarvitatakse seda majapidamises kodulõhnastajana, mis on rahustav ning hea meie vaimule, kuid lisaks sellele kasutatakse teepuuõli ka iluprotseduurides ja -toodetes ning tervisetootena. Teepuuõlis on aineid, mis on koguni antibakteriaalsed. Tänu oma antibakteriaalsetele omadustele on teepuuõli suurepärane vahend võitluseks aknega ning üldiseks naha puhastamiseks. Teepuuõli on tõhus kaaslane ka võitluses vananemisega – see aitab taastada naharakke ja pleegitab nahalaike ning seda soovitatakse määrida ka venitusarmidele, et neid heledamaks muuta ja vähendada. Teepuuõli aitab haavadel kiiremini paraneda, alandab punetust ja omab kõõmavastast toimet. Suvi on peagi käes ning tasub kõrva taha panna, et teepuuõli aitab putukahammustusi leevendada! Teepuuõli on usaldusväärne kaaslane nii mõneski eluolukorras!

Veel üllatavaid teepuuõli kasutusviise

Kas teadsite, et teepuuõli aitab koguni herpese, tüügaste ja jalaseene vastu ning sellega saab koguni aknaid pesta! Teepuuõli on meile väga kasulik ning on lisaks pinnuks silmas nii mõnelegi putukale! Teepuuõli hoiab eemale puugid, täid ja herilased ning aitab putukahammustusi leevendada. Üllatusi on veelgi: teepuuõli saab kasutada loodusliku deodorandina, antibakteriaalsete omaduste tõttu antiseptikuna ning koguni keemiavaba suuloputusveena, et aidata kaasa suuhügieenile. Tegemist on tohult universaalse vahendiga, mis võiks kõigil inimestel alati igaks juhuks varuks olla!

Teepuuõli kosmeetikas

Nagu rääkisime, on teepuuõlil igapäevases nahahoolduses äärmiselt oluline koht. Me kasutame seda igapäevaselt akne vastu, näonaha puhastamiseks ja punetuse vähendamiseks. Teepuuõli sisaldavate vahendite hulgas on nii lehtmaskid, plaastrid, kreemid, seerumid, toonikud kui ka paljud muud tooted ning muidugi on kaubandusvõrgus ka puhast teepuuõli. Igaüks leiab endale kindlasti oma toote ning otstarbe, milleks teepuuõli kasutada. Teepuuõli on kohustuslik element nii majapidamises, igapäevases nahahoolduses kui ka tervise eest hoolitsemisel.