Narvas eestikeelset koolikompleksi juhtiv Irene Käosaar: siinsed eestlased olid nördinud, seetõttu tuli ehitada kaks gümnaasiumi

Kaks gümnaasiumi, kaks põhikooli, lasteaed. Ühel väikesel maatükil moodustavad need üksused peagi hariduslinna. Riiklike gümnaasiumide rajamist piirilinna võib pidada suureks võiduks, sest Narva koolikorralduse optimeerimine seisis aastaid poliitiliste vaidluste taga. Narva riigigümnaasium on peaaegu valmis, Eesti riigigümnaasiumi ehitus on täies hoos.