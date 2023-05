Ukraina luurejuht: olen saanud rindel tõsiselt haavata

Millal see toimus, Budanov ei täpsustanud, kuid luurejuhi sõnul on ta alates Donbassis toimuva terrorioperatsiooniga liitumisest saanud haavata kolm korda. Kõige tõsisem oli Budanovi sõnul juhtum, kus ta sattus miinipildujatule alla ja sai killutabamuse südame alla.

„Kehast välja ei saa võtta, ohtlik,“ seletas Budanov väljaandele NV. „Läbistas selja ja kaela. Rindejoonest läksin läbi omal jalal, adrenaliini peal, umbes viis kilomeetrit ja siis vajusin kokku. Haav on tõsine, aga põhimõtteliselt elada saab.“

Artikkel vahendab, et Vene luure on korraldanud Budanovile ka mitu atentaati ning 2019. aastal üritati teda tappa autopommiga, mis aga enneaegselt plahvatas. Mullu augustis tehti kahjutuks diversantide rühm, kes valmistas julgeolekuteenistuse SBU teatel ette atentaate Budanovi ja kaitseminister Oleksi Reznikovi vastu. Washington Posti andmeil on Budanovi vastu tehtud kümmekond tapmiskatset, mis algasid kättemaksuks 2016. aastal Krimmis tapetud FSB alampolkovniku eest.