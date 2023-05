VIDEO | „Seda on väga kahju näha.“ Kaja Kallas pöördus Eesti rahva poole palvega

Valitsusjuhi sõnul on tal väga valus ja kurb lugeda kõike seda, mis rullub lahti seoses MTÜ Slava Ukrainiga. „Ma mitte kuidagi ei õigusta seda, mis ajakirjanduse andmetel on aset leidnud Eesti annetuste kasutamisel,“ ütles Kallas. „Aga lõplikult ei saa kedagi süüdi mõista enne, kui selleks on süüdimõistev kohtuotsus – seda ütleb põhiseadus.“

Tema sõnul on aga kahju näha seda, et Eesti rahva usk annetamisse on saanud hoobi.

„Eesti riik ja Eesti inimesed on olnud ühed suurimad Ukraina abistajad. Me oleme teinud seda sellepärast, et Ukraina tõesti võitleb ka meie eest. Ja selles osas ei ole mitte midagi muutunud,“ kinnitas Kallas. „Me näeme ja kuuleme Vene riigimeediast üha agressiivsemalt esitatavaid sõnumeid selle kohta, et ka meie pole tegelikult riik, vaid Venemaa provints, ja et ka meie oleme Venemaale suureks ohuks, mis tuleb likvideerida.“

„Ma tahan kasutada seda võimalust ja paluda kõigil Eesti inimestel mitte kaotada usku Ukraina aitamisse ja Ukrainasse – et Ukraina suudab selle sõja võita,“ lisas Kallas.

Ta avaldas ka suurt lootust, et Eestis ei ole poliitilisi jõude, kes lähevad sellest erakondlikku kasu püüdma. „Aga ma muidugi annan endale aru, et see on võibolla naiivne lootus, olles olnud viimased kolm päeva riigikogu ees,“ nentis Kallas. „Need erakonnad, kes on alati olnud Ukraina toetamise vastu, on saanud nüüd suure malaka, millega vehkida. Aga ma palun inimestel mitte kaotada uskuda Ukrainasse ja sellesse, et neid edasi aidata.“

Valitsuse tegevusest andsid pressikonverentsil täna ülevaate peaminister Kaja Kallas (Reformierakond), välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200), siseminister Lauri Läänemets (SDE) ja kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond).