ISW: Prigožini ja teiste kriitika võtab Bahmuti vallutamiselt kogu propagandaväärtuse

Peamiseks kurja juureks on Wagneri juht Jevgeni Prigožin, kes ütles teisipäeval antud intervjuus, et tema firma on kaotanud Bahmuti lahingus tapetuna 10 000 endist vangi ja sama palju professionaalseid palgasõdureid. Prigožin lisas, et on värvanud kokku 50 000 vangi, mis tähendaks, et neist suri Bahmuti all iga viies.