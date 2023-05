OTSEBLOGI | Podoljak: Ukraina pealetung käib juba mitu päeva

„Vastupealetung on käinud juba mitu päeva,“ ütles Podoljak. Nõunik tõdes, et rinne ulatub üle 1500 kilomeetri, kuid osades lõikudes on alustatud erinevate operatsioonidega. Varem on Ukraina relvajõud teatanud piiratud ulatusega vasturünnakutest Bahmuti ümbruses.