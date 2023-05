OTSEBLOGI | Venemaa ja Valgevene leppisid kokku tuumarelvade Valgevenesse toomise reeglites

Jevgeni Prigožini pressiteenistus teatas neljapäeval, et Wagneri palgasõdurid on alustanud Bahmuti rindejoonelt tagasitõmbumist „Me liigume tagalarajoonidesse,“ ütles Prigožin avaldatud videos oma võitlejatele. „Peamine on olla ettevaatlik, liikuda ükshaaval. 1. juuniks on kõik korraldatud ja anname üle sõjaväelastele.“