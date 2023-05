Päev liikluses: kokku 13 liiklusõnnetust, kolm inimest kukkus tõukerattalt

Võru maakonnas toimub 42. Võru–Väimela maanteejooks. Ürituse tõttu kell 19.00–19.30 peatatakse Võru–Põlva ja Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteedel Võru kandis lühiajaliselt liikluse võistlejate teeületuse ajaks. Kell 19–21 on Võru–Põlva maantee Väimelas (km 5–6) liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Parksepa kaudu. Operatiivsõidukitele ja ühistranspordile on sulgemise alas läbipääs tagatud.