FOTOD | Kena žest. Kaitseväe pioneerid ehitasid Järva-Jaani uue silla

Jalakäijate sild, mis asub Järva-Jaani vallavalitsuse taga ja viib looklevale Õpetaja allikale, valmis pioneeride kätetööna umbkaudu kaheksa tunniga. Esmalt tuli võitlejatel lammutada vana rahvasuus Õpetajate sillaks kutsutud konstruktsioon, mis laudiste mädanemise tõttu üha ebaturvalisemaks oli muutunud. „See on väga populaarne rada, kuna viib alevikust randa, puhke- ja tervisealale. Oleme tänulikud, et kaitsevägi meile uue silla tegi,“ ütles Järva vallavalitsuse piirkonna juht Veiko Kurim.

Pioneeripataljoni ülema sõnul on silla ehitamine kaitseväe tänuavaldus omavalitsusele ja elanikele hea koostöö eest, kuid samas on see hea viis pioneeridele oma oskuste lihvimiseks. „Sellised ettevõtmised on saanud juba traditsiooniks. Igal kevadtormil oleme rajanud paar silda. Selline tegevus ühtib ka väljaõppega - mehed saavad arendada käsitöö oskusi, ja samas saame anda kogukonnale midagi tagasi,“ ütles pioneeripataljoni ülem kapten Raul Reiljan.