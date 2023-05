Tartu rattaringluse teenus on ajutiselt katkenud

Tõrgete põhjuseks on see, et Bewegen Technologies Inc. on lõpetanud Tartu rattaringluse juhtimissüsteemi teenuse pakkumise. Tartu linn on pärast Bewegeni majanduslikest raskustest teada saamist tegelenud aktiivselt rattaringluse teenuse toimimiseks vajaliku uue juhtimissüsteemi lahenduse leidmisega. Praeguseks on sobiv lahendus leitud ja esialgsel hinnangul on selle toel võimalik teenus taasavada 7. juunil.