VIDEO | Katkeid parlamendist: peaminister kohendas kriitika tõttu maneere, saadik kõrvutas samasoolisi abielulisi nudistidega presidendiballil

Kõikvõimalike arupärimiste hulgas leidis Helle-Moonika Helme (EKRE), et valitsuse juht olla käitunud mittesobival moel ning tegi peaministri suunas seetõttu ka märkuse: too olla nimelt karanud saadiku küsimusele vastates püsti kui ussist nõelatud ning kukkunud seejärel valetama.

Isamaa ridades sel aastal poliittaevasse sööstnud Mart Maastik võrdles samasoolistele abieluõiguse andmist puhtoletusliku olukorraga, kus nudist tahaks paljalt presidendiballile minna. Lisaks rõhutas ta, et tema silmis tekiks samasooliste abieluõiguse jõustudes rohkem õnnetuid inimesi kui õnnelikke.

Helle-Moonika Helme märkis samasooliste abielu kontekstis, et Eesti telemaastik on propagandasaateid täis ning tundis muret asjaolu suhtes, kas „homoabieludele“ järgneb kohe otsa olukord, kus inimesed saavad - justkui sõrmenipsust, on jäänud talle mulje - sugu vahetama hakata.