FOTOD ja VIDEO | Suur-Sõjamäe jäätmejaama põleng kestab endiselt, kuid ohtu inimeste tervisele enam ei ole

„Tahaks loota, et õhtuks saab tulele punkti panna, aga siiamaani on see kulg olnud mitte päris selline, nagu oleks tahtnud,“ ütles Delfile päästetööde juht Aivar Kukk. „Olukord on seal keeruline, territooriumil on laiali kuigipalju ohtlikke jäätmeid ja seal sees sumbata ei taha ega väga saa ka. Rajatisi ja ehitis on seal samuti kokku varisenud ja nende alla pääsemine on keeruline. Oleme tellinud rasketehnikat, mille abiga saada kolletele ligi.“