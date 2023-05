VIDEO | „Belgrad või Belgorod?“ EL-i esidiplomaat ei olnud kursis Venemaal toimunud rünnakutega

Kui ajakirjanik Borellilt selle kohta küsis, arvas ta esiteks, et jutt käib Serbia pealinnast Belgradist.

Pärast seda hakkas Borrell rääkima hoopis erinevatest algatustest, millega Euroopa Liit on Ukainat Venemaa agressiooni ajal toetanud.

Eesti Europarlamendi saadik Riho Terras kirjutas seepeale Facebookis, et sõjaolukorras on lubamatu ajada segamini Belgradi ja Belgorodi. „Veelgi enam, Belgorodis toimunu on oluline muutus Ukraina-Venemaa sõjas, mis omab selget mõju Venemaa ja Putini režiimi edasisisele käitumisele,“ kirjutas Terras.