VIDEO | Putini uus ajalootund: Louis XIV kaardil pole Ukrainat, järelikult pole Ukraina olemasolu võimalik

Kohtumisel Vene konstitutsioonikohtu juhi Valeri Zorkiniga viis too jutu 17. sajandile ja näitas presidendile kaarti, mille originaal valmis Prantsusmaal Louis XIV valitsusajal. Putini tõendab see 17. sajandi kaart järjekordselt, et Ukraina riiki ei eksisteerinud kuni 1917. aasta oktoobrirevolutsioonini. „Nõukogude võim lõi Ukraina, see on hästi teada fakt,“ väitis Putin ekslikult. „Mingit Ukrainat inimkonna ajaloos seni ei eksisteerinud.“