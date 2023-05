Pea käib ringi ja paha on olla. Jäätmejaama põlenguga seoses on isegi haiglasse pöördutud

Terviseametist kinnitati, et neile teadaolevalt on haigla poole pöördunud üksikud patsiendid, kes kurdavad pearingluse ja üldise halva enesetunde üle.

Ameti kõneisik Kirsi Pruudel lausus, et avatud õhus toimuvate põlengute puhul ei lendu õhku sellises ulatuses ohtlikke aineid, mis tekitaksid tõsiseid mürgistusjuhtumeid, kuid saastunud õhu sisse hingamine võib tekitada halba enesetunnet. Mürgistuskahtluse korral saab ööpäevaringselt abi terviseameti mürgistusinfoliinilt 16662. Üldiseid juhiseid annab riigiinfo telefon 1247.

Häirekeskus sai teate põlengust Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tänaval eile kell 17.49. Sündmusele reageeriti kõrgeima astme järgi. Liiklus Suur-Sõjamäe tänaval on ka täna osaliselt suletud ning seda reguleerib politsei. Päästeamet palub piirkonnas liiklemist vältida.

Päästeametist öeldi täna ennelõunal Delfile, et tuletõrjujatel on tegevust ilmselt õhtuni. Osadele põlengukolletele on juurdepääs raskendatud, mis teeb päästjate töö veelgi keerukamaks. Osaliselt sai kahjustada ka jäätmejaama kõrval olev Pakendikeskuse hoone.