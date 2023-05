Tartu ringkonnakohus: Nikolai Ossipenko tuleb viivitamatult vahi alt vabastada

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on eeluurimiskohtunikul võimalik kriminaalasja erilise keerukuse või mahukuse korral erandlikel põhjustel riigi peaprokuröri taotlusel pikendada vahi all pidamise tähtaega üle 6 kuu. Vastava taotluse esitas Viru maakohtule kahtlustatava Nikolai Ossipenko vahistamise pikendamiseks riigi peaprokurör Andres Parmas. Taotlus rahuldati, kuid sellele esitasid määruskaebuse Ossipenko kaitsjad - vandeadvokaadid Jüri Leppik ja Aivar Pilv.

Asja analüüsides nähtus ringkonnakohtule, et üle 6 kuu vahistamise pikendamist taotleb prokuratuur alusel, et kriminaalasi on hinnatav eriti keeruka ja mahukana. Eelkõige seisneb keerukus ja mahukus selles, et käesoleval hetkel on esitatud kahtlustus mitmetele inimestele.

Ehkki kahtlustatavaid on mitmeid, ei anna see ringkonnakohtu hinnangul veel alust järelduseks, et tegemist oleks eriliselt keeruka või mahuka kriminaalasjaga. Ringkonnakohus küll nõustus, et kuna kahtlustatavaid on palju, siis menetlustoiminguid võivad võtta keskmisest rohkem aega, kuid seejuures ei ole tegemist kriminaalasjaga, mille puhul oleks põhjendatud kahtlustatava vahi all pidamine üle 6 kuu.