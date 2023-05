Häirekeskus: teavitusi saavad Lasnamäe jäätmepõlengu ohualas viibivad SIM-kaardiga seadmed

Sündmuse tõttu on Häirekeskus avanud kriisiinfotelefoni numbril 1247, mis on saanud praeguseks sadu kõnesid. „Helistajate seas on palju neid, kes küsivad, miks nemad ei ole sõnumit saanud. Siinkohal on oluline mainida, et sõnumi saavad üksnes ohualas või selle piiril viibivad SIM-kaardiga seadmed. See sõltub suuresti teenusepakkujast ja telefonimastist, millega seade on ühendatud. Seetõttu on võimalik, et ühe maja elanike seas on neid, kes saavad sõnumi ja neid, kes ei saa,“ sõnas Murakas. „Kõik mobiiltelefonid, kes on saanud esialgse ohusõnumi, saavad kindlasti ka teavituse, kui oht on möödas ning seda sõltumata asukohast.“