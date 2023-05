VIDEO | Prigožin kritiseeris Vene väejuhatust: teie saamatuse tõttu on Ukrainal nüüd tohutult võimas armee

Ühtlasi võttis ta nimepidi ette Vene praeguse väejuhatuse. „Kui süsteem on üles ehitatud vajadusele kellegi tagumikku lakkuda, siis Wagner seda ei tee. Põhiprobleem on [kaitseminister Sergei] Šoigus ja [vägede ülemjuhataja Valeri] Gerassimovis. Need on kaks inimest, kes kõike takistavad, hoolimata presidendi väitest, et laskemoon on olemas,“ selgitas ta.