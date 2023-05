Ülle Madise riigikogus toimuvast: ainuke tee välja on kokkulepe

Õiguskantsler Ülle Madise rõhutas riigikogus toimuvast obstruktsioonist rääkides, et selliseid vastasseise on parlamendis nähtud ennegi ning maailma lõppu toimuvas näha ei tasu. Siiski tuleb erakondadel laua taha kokku tulla ning reeglid tulevikuks paika saada, leiab Madise.

„Ainuke tee välja on see, et lepitakse omavahel kokku,“ sõnas Madise. „Demokraatia põhireegel on, et võitja ei võta kõike. Kunagi ei tohi oma üleoleku positsiooni kuritarvitada. Aga teisalt ka need, kes on vähemuses, ei tohi samamoodi asuda kogu süsteemi maha lõhkuma.“

Madise sõnul peavad koalitsioonierakonnad austama opositsiooni õigust olla ära kuulatud ning opositsioon valimistulemust. „Tulebki kokku leppida, et üks teeb siiralt ettepanekuid ja teine annab võimaluse ettepanekuid teha, vastab nendele ausalt ja kui midagi tõesti muudab Eesti elu paremaks, siis ettepanek kiidetakse heaks ja seadust parandataksegi,“ kirjeldas ta.

„Et opositsioon teiselt poolt ei keskendu ainult töö takistamisele, vaid tunnistab seda, et valimistel olid tagajärjed, samas kaitseb oma valijate huve just sellega, et esitab sisukaid küsimusi,“ lisas Madise.

Madise sõnas ka, et nii valitsus, kes eelnõudega kiirustab, kui ka opositsioon, kes riigikogu tööd halvab, peaksid mõtlema tulevikule, kus rollid võivad olla vahetunud.

Kiirustamine võib viia vigadeni

Madise nentis, et praktika, kus ministeeriumidele ja huvigruppidele antakse eelnõu tagasisidestamiseks vaid paar päeva aega, on igati halb. „Keegi ei jõua süveneda, palju tekib tühja pahandust. Veel tõenäolisem on, et selliselt koostatud eelnõudes on vigu,“ rääkis ta.