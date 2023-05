VIDEO | Tallinnas Nõmme mäel põrkasid kokku liinibuss ja reka, sündmuskohal on suured ummikud

Delfi lugeja sõnul on Mustamäelt Nõmmele suunduv tee olnud avarii tõttu kinni juba üle tunni aja. „Buss ei arvestanud rekka gabariitidega, kes tegi vasakpööret ja sõitis otsa,“ kirjeldas lugeja.

Lugeja lisas, et purunesid bussi juhipoolsed aknad ja peegel. Autod ning bussid sõidavad mäest alla mööda kõnniteed.

Tallinna Linnatranspordi (TLT) kommunikatsioonijuht Kadri Penjam ütles, et keegi õnnetuses viga ei saanud. Ta lisas, et praegu oodatakse politseipatrulli, et saaks teha menetlustoiminguid ning enne seda ei saa sõidukeid liigutada.