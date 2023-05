VIDEOD ja FOTOD | Lasnamäel põles mitu hoonet, toimusid plahvatused, levis mürgine suits

Päästeameti kriisivalmiduse staabi juhataja Erkki Põld ütles õhtupoolikul, et tegemist on ulatusliku tulekahjuga. „Hetkel on tuld võtnud juba mitu hoonet ja sündmuskohal on toimunud erineva plahvatused, kuna tegemist on ohtlike ainetega, mis seal põlevad,“ sõnas ta ja lisas, et tervislikust seisukohast pole praegu vahetut ohtu. „Aga pigem on igaks juhuks soovitus püsida siseruumides, sest hetkeseisuga on raske öelda, mis ained täpsemalt põlevad. Teostame ka mõõtmisi, et tuvastada, kui ohtlik see suits inimesele üldse on.“