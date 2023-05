VIDEO ja FOTOD | Tallinnas Lasnamäel põleb jäätmejaam, levib mürgine suits, liiklejail palutakse piirkonda vältida

Päästeameti pressiesindaja ütles, et kustutustööd käivad. Ta lisas, et ohuraadiuseks on 3 kilomeetrit. „Päästeamet palub ümbruskonnas elavatel inimestel hoida uksed-aknad kinni,“ sõnas ta ja lisas, et inimestele saadetakse ka telefoni kaudu teavitus.