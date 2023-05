MTÜ Slava Ukraini nõukogu liikmed: me pole pidanud veel politseile tunnistusi andma

MTÜ Slava Ukraini nõukogu liige Ilmar Raag tegi nädalavahetusel Facebooki postituse, kus mainis, et käis politseile ütlusi andmas. „Omamoodi irooniliselt sattus mu sünnipäev samale nädalale, mil Slava Ukraini skandaal saavutas oma kulminatsiooni. Ma ei saa sellest hetkel rohkem rääkida, sest olen andnud politseile tunnistusi ja kirjutanud allkirja, et vaikin kuni uurimise lõpuni juhtunu detailidest,“ kirjutas ta.

Nõukogu ülejäänud liikmed ütlesid Delfile, et nemad pole politseile tunnistusi andnud ning nendega pole sel teemal ka ühendust võetud. Terje Trochynskyi sõnas, et ei oska öelda, kas peab kunagi lähitulevikus ütlusi andma. „Keegi pole minu poole pöördunud,“ ütles ta. Sama juttu rääkisid ka teised nõukogu liikmed Kristo Tohver, Margus Hanson ning Merike Külm.

Riigiprokuratuur uurib MTÜ Slava Ukraini raha kasutamist

Eesti Päevaleht avaldas aprillis loo, millest nähtub, et üle miljoni euro Eesti annetajate raha kanti MTÜ Slava Ukraini kaudu Ukraina heategevusfondi asemel hoopis selle juhtliikmete erafirmasse. MTÜ teatas aprillis, et revisjoni tegemiseks on sõlmitud leping, et jõuda selgusele kahe Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses. Juhatusse toodud ekskantsler Marika Priske ütles, et esimest tagasisidet loodetakse saada mai lõpuks, kuid revisjoni täielik valmimine võtab veel aega.