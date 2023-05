Slava Ukraini partner Hennadi Vaskiv: kõik süüdistused on laim ja Kremli infooperatsioon

Vaskiv rääkis portaalile DS, et tema fond teeb koostööd erinevate Euroopa riikidega, sealhulgas Eestis tegutseva Slava Ukrainiga, kellega on töös kolm suurt projekti. „Esiteks 2300 NATO standarditele vastava mundri hankimine,“ ütles Vaskiv, kelle sõnul ei saa ta julgeolekukaalutlustel nimetada üksust, kuhu mundrid mõeldud on. „Teine töösuund on mototransport: maasturid ja kiirabiautod, mis ehitatakse ümber tavalistest mikrobussidest. Ja kolmas suund on rindejoone ja vabastatud linnade elanikele toidupakkide jagamine. Üks toidupakk on mõeldud kahele inimesele üheks nädalaks, jaotasime kokku 22 600 sellist pakki, mida jätkub rohkem kui 45 000 kaasmaalase abistamiseks.“

Vaskiv ja intervjueerija kiitsid ka Eestit, kelle poolt Ukrainale antud kaitseabi on maailmas elanike kohta üks suurimaid. „Ja just sellepärast, et Eesti on võtnud Ukraina toetamises nii aktiivse positsiooni, on Kremli propaganda alustanud räpast inforünnakut nii Eesti riigi kui Slava Ukraini vastu,“ lisas Vaskiv, kelle sõnul on Eesti ühenduse tegevus seetõttu kahjuks ajutiselt peatatud.



Ajakirjanik ei küsinud Eesti Ekspressis ilmunud väidete kohta, et Vaskivil oli suhe Slava Ukraini juhi Johanna-Maria Lehtmega. Samuti ei kajastatud Eesti Ekspressis avaldatud infot , et rindele mõeldud meditsiiniabi jõudis välja hoopis Lääne-Ukrainasse Lvivi haiglasse. Vaskiv on endine Lvivi aselinnapea. Eesti Ekspressi kajastusest selgub ka, et Slava Ukraini kandis üle miljoni euro ettevõttele IC Construction, mis tegeleb dokumentide järgi kümnete eri valdkondadega taksoteenusest geoloogiani. Firma ametlik omanik töötab küünetehnikuna salongis, kus töötavad ka Vaskivi tütar ja abikaasa.