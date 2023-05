FOTOD | Lasnamäe lillemüüja tapnud mees sai mõrvasüüdistuse

Harju maakohtus toimus täna eelistung mõrvasüüdistuses, kus süüpingis on 28-aastane Dmitri Voronin. Tänasel istungil pandi paika kohtumenetluse edasine ajakava.

Kui vahi alla võeti Voronin tapmises kahtlustatavana, siis tänaseks on süüdistus mõnevõrra raskema paragrahvi ehk mõrvasüüdistuse sisuga, mis tähendab, et tapmine on toime pandud piinaval või julmal viisil.