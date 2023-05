USA president Joe Biden külastab juulis Soomet

Bideni külaskäik Soome langeks ligikaudu samale ajale Vilniuse NATO tippkohtumisega, mis toimub 11.-12. juulil. Iltalehti sõnul on võimalik, et Biden saabub Soome 8.-9. juulil. Ajalehe allikate sõnul tahab USA saata visiidiga Venemaale signaali, et USA võtab Soome ja teiste Põhjala riikide kaitset tõsiselt. Biden on korduvalt öelnud, et kuigi Venemaa üritas saavutada NATO soometumist, oli tagajärjeks hoopis Soome NATO-stumine. NBC sõnul peaks külaskäik lisaks pakkuma kontrasti eelmise presidendi Donald Trumpi käigule Helsingisse, kus too Putiniga kõrvuti seistes teatas, et usaldab Vene presidenti rohkem kui USA luureametnikke.