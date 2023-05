Selgusid laulupeo solistide konkursi võitjad

Tartust pärit Pauline Vähi on oma sõnul Olav Ehala loomingu andunud fänn, mis andis tugeva tõuke solistide konkursil osalemiseks. „Laulupeol on lapsest saati minu südames oluline koht. Juba ainuüksi laulukaare all laulda, ümbritsetuna tuhandetest koorilauljatest, on midagi täiesti kirjeldamatut. Seda peaks iga inimene saama kogeda. Kui nüüd avaneb võimalus laulda suure segakoori saatel üht ilusaimat eestikeelset laulu, siis minu süda ei saaks rohkem õnnelik ja tänulik olla!“