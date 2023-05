Venemaal Burjaatias mõisteti järjekordne trahv mehele, kes nägi unes Volodõmõr Zelenskõit

Juurdlus algatati Lossevi Instagrami-postituse tõttu, mille tekst sisaldas uurijate ja kohtu hinnangul Vene relvajõude diskrediteerivat sisu. Kohus ei ütle, mis postituses kirjas oli. Varem on meedias kirjutatud, et Lossev postitas sotsiaalmeediasse foto enda esinemisest telekanalis Dožd, kus on näha loosung „Päästke Ukraina“.