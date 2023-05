Siseministeerium sundvõõrandab endise tankimonumendi maa-ala

Käskkirja järgi rajatakse Narva jõe äärde endisele tankimonumendi alale täiendav seirepositsioon. Riik maksab sundvõõrandamise eest Narva linnale 1940 eurot. Nii palju on kinnistu väärt kinnisvarabüroo koostatud eksperthinnangul.

Narva linnavalitsus vastas ministeeriumile 15. detsembril ning tegi omapoolt ettepaneku vahetada endise tankimonumendi maa riigi omandis oleva seitsme kinnistu vastu. Sellega aga ministeerium ei nõustunud, sest soovitud seitse kinnistut on hoopis keskkonnaministeeriumi vastutusel. Narva linnavalitsuse poolt soovitud kinnisasjadega seonduvalt soovitas siseministeerium neil vastava taotlusega otse keskkonnaministeeriumi poole pöörduda.

Siseministeerium ütles Narvale, et kui hiljemalt 20. märtsiks nende omandamise ettepanekule ei vastata, alustab ministeerium sundvõõrandamise menetlust. Ühtlasi märkis ministeerium, et riigipiiri valvamiseks on vaja parandada piirivalvamise võimekust mehitamata õhusõidukite tuvastamisel ning seetõttu tuleb Narva jõe äärde rajada seirepositsioon, mis võimaldaks riigipiiri valvata ka tehniliste vahenditega.