Türgi valimistel kolmandaks jäänud kandidaat avaldas toetust Erdoğanile

Oğan kogus esimeses voorus üle 5% häältest, mis takistas nii Erdoğanil kui vastaskandidaat Kemal Kılıçdaroğlul avavooru võiduks vajalikku 50% häält kogumast. Esmaspäeval ütles Oğan, et toetab Erdoğani, kuna tolle programm on terroristide (st kurdide ja neid esindavate poliitikute) suhtes leppimatum. Samuti tõdes ta, et Kılıçdaroğlul ei ole valitsemiseks parlamendis vajalikku enamust.