OTSEBLOGI | Ukraina-meelsed venelased lubavad Belgorodis operatsioone jätkata

Ukraina poole teatel on ründajateks Ukraina poolel võitlevad Vene Vabatahtlike Korpus ja Venemaa Vabaduse Leegion. Eesmärk olevat luua Venemaa pinnal „demilitariseeritud tsoon“. Belgorodi kuberneri teatel on enamik Graivoronski rajooni elanikest põgenenud. Ööl vastu teisipäeva toimusid droonirünnakud Belgorodi linnas asuvate FSB ja politsei hoonete pihta. Belgorodis on välja kuulutatud terrorivastane operatsioon, kogunevad ka Brjanski oblasti julgeolekujõudude