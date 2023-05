OTSEBLOGI | Belgorodi oblastis kehtib eriolukord, kümmekond asulat on täielikult evakueeritud

Ukraina poole teatel on ründajateks Ukraina poolel võitlevad Vene Vabatahtlike Korpus ja Venemaa Vabaduse Leegion. Eesmärk olevat luua Venemaa pinnal „demilitariseeritud tsoon“. Belgorodi kuberneri teatel on enamik Graivoronski rajooni elanikest põgenenud. Ööl vastu teisipäeva toimusid droonirünnakud Belgorodi linnas asuvate FSB ja politsei hoonete pihta. Belgorodis on välja kuulutatud terrorivastane operatsioon, kogunevad ka Brjanski oblasti julgeolekujõudude juhid.



Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas teisipäeva pärastlõunal, et Graivoroni rajoonikeskus ja sama rajooni Novostrojevka, Gorkovskoi, Bezõmeno, Mokraja Orlovka, Glotovo, Gora Podoli, Zamostje ja Spodarjušeno asulad on praktiliselt täielikult evakueeritud. Kogu Graivoroni rajoonis sai tema sõnul miinipilduja- ja suurtükitules viga 12 tsiviilisikut, 14 asulat on elektrita. Alade „puhastamine“ vaenulikest diversantidest jätkub kuberneri sõnul ka teisipäeval.



Samal ajal väidab Vene kaitseministeerium, et rünnak on ammu edukalt tagasi löödud. Ministeeriumi sõnul blokeeriti maa-, õhu- ja suurtükiväge kasutades „natsionalistlike moodustiste“ edasiliikumine ja nad löödi tagasi. „Natsionalistide riismed suruti tagasi Ukraina territooriumile, kus nende pihta jätkusid tulelöögid nende täieliku hävitamiseni,“ teatab ministeerium. „Hävitati üle 70 Ukraina terroristi, neli soomustatud lahingumasinat ja viis maastikuautot.“ Ühtegi tõendit ministeerium oma väidetest esialgu ei esitanud.