OTSEPILT | Riigikogus läbis abieluvõrdsuse eelnõu esimese lugemise

Ka edaspidi jääb kehtima võimalus sõlmida kooseluleping , kuid eelnõu järgi tehakse muudatused, et kooselust tulenevaid õigusi ja kohustusi saaks reaalselt rakendada. See tähendab, et kooselulepinguga tagatakse registreeritud elukaaslastele õigus kaasa rääkida enda registreeritud elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi.

Kui siiani on olnud Eestis võimalik sõlmida abielu mehe ja naise vahel, siis edaspidi antakse see õigus „kahele füüsilisele isikule“. Selle sammuga kehtestatakse Eestis abieluvõrdsus ehk ka samasoolised paarid saavad edaspidi abielluda.

„Selle seaduspaketi eesmärk on tagada võrdsed võimalused ja õigused ilma diskrimineerimiseta kõikidele inimestele, kes Eestis elavad, selleks, et nad saaksid elada oma perekonna- ja eraelu täpselt nii, nagu nad ise soovivad,“ rääkis minister Riisalo eelnõu saalis tutvustades.

600 ühiskonna tegelast vs mõttekoda PESA

Täna läkitasid 600 Eesti ühiskonnas aktiivset inimest, nende seas kaks presidenti, kümned kirjanikud, näitlejad, muusikud, ettevõtjad ja paljud teised, riigikogu poole toetusavalduse abieluvõrdsuse ideele.

Pöördumises juhiti tähelepanu, et Eesti vabariigi põhiseaduses on sätestatud põhimõte, et kõik inimesed on seaduste ees võrdsed. „Samast põhimõttest tulenevalt peaksid kõigil olema võrdsed õigused – nende hulgas ka õigus soovi korral abielluda, sõltumata sellest, kas nad soovivad lapsi saada ja on selleks võimelised, või milline on nende seksuaalne sättumus,“ leiavad allakirjutanud.

„Seepärast toetame me abieluvõrdsust,“ seisab pöördumises. „Et kõik võiksid siin elada teadmises, et igaüks on Eesti jaoks ühtviisi väärtuslik. Ja et me seejärel saaksime kõik üheskoos, kedagi kõrvale jätmata, asuda lahendama järgmisi meie ees seisvaid ülesandeid.“

Neile vastas omakorda vastupidise sõnumiga mõttekoda PESA, kes kirjutasid, et samasooliste paaridele samade õiguste andmine riivab mõttekoja veendumusi. „On kahetsusväärne, et samasooliste paaride õigusi soovitakse kiirkorras tagada viisil, mis riivab osa kodanike veendumusi ja usutunnistust,“ kirjutas mõttekoja nimel Lea Danilson-Järg (Isamaa). Mõttekoda PESA pakkus ka välja, et abielu defineerimise küsimus peaks minema rahvahääletusele.