OTSEPILT | Riigikogus jõuab esimesele lugemisele abieluvõrdsuse eelnõu

Riigikogus algas abieluvõrdsuse eelnõu esimene lugemine

Kui siiani on olnud Eestis võimalik sõlmida abielu mehe ja naise vahel, siis edaspidi antakse see õigus „kahele füüsilisele isikule“. Selle sammuga kehtestatakse Eestis abieluvõrdsus ehk ka samasoolised paarid saavad edaspidi abielluda.

Kuid abiellumisega samasooliste paaride õiguste laiendamine ei piirdu. Samast soost abikaasad saavad ka ühise lapsendamisõiguse. Eelnõu näeb ette, et vanema samast soost abikaasa saab lapsevanema nõusolekul lapsendada.

Ka edaspidi jääb kehtima võimalus sõlmida kooseluleping, kuid eelnõu järgi tehakse muudatused, et kooselust tulenevaid õigusi ja kohustusi saaks reaalselt rakendada. See tähendab, et kooselulepinguga tagatakse registreeritud elukaaslastele õigus kaasa rääkida enda registreeritud elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi.