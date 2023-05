Zelenskõi ei ilmunud varem kokku lepitud kohtumisele Brasiilia presidendiga. Lula: olen ärritunud

„Ma ei olnud pettunud. Olin ärritunud, sest tahaksin temaga kohtuda ja asja arutada,“ rääkis Lula pressikonverentsil enne Jaapanist koju suundumist. „Ent Zelenskõi on täiskasvanu ja teab, mida teeb,“ lisas ta.

Lula ütles, et tema meeskond oli määranud kohtumise Zelenskõiga pühapäeva pärastlõunaks. Ukraina liider jäi aga hiljaks ja tema päevakava oli pärast seda juba täis.

Ukraina president ütles omalt poolt, et tema ja Lula kohtumine jäi tõesti ära. „Kohtusin peaaegu kõigi, kõigi juhtidega. Kõigil neil on oma ajakava, seetõttu ei saanud me Brasiilia presidendiga kohtuda,“ selgitas Zelenskõi pühapäeval ajakirjanikele.

Hiljem rääkis Lula, et ei näe Zelenskõiga kohtumisel enam üldse mõtet. Seda seepärast, et ei tema ega Venemaa president Vladimir Putin ei paista rahu soovivat. „Praegu on nad mõlemad veendunud, et võidavad sõja,“ nentis Lula. Ühtlasi ütles ta, et USA presidendi Joe Bideni sõnum selle kohta, et Putin peab alistuma ja maksma kõige eest, mille ta purustas, ei aita.

Veidi enam kui kuu aja eest kõneles Lula oma Hiina-visiidil, et USA peab lõpetama Ukraina relvastamise ja hakkama selle asemel rääkima rahust, samamoodi peaksid tegema Euroopa riigid. Lisaks märkis ta, et sõja põhjustasid kahe riigi tehtud otsused. See tähendab, et Vene agressioonisõjas on Brasiilia presidendi arvates süüdi nii Ukraina kui ka Venemaa. Pärast seda teatas Valge Maja, et Brasiilia kordab papagoina Vene ja Hiina propagandat.

Eelmisel nädalal käis Ukraina pealinnas Kiievis Hiina n-ö rahudelegatsioon. Kohtumise järel rõhutas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba, et Ukraina ei aktsepteeri ühtegi ettepanekut, millega kaasneks osa territooriumi kaotamine või konflikti külmutamine. Ukraina esindajaid rõhutasid lisaks, et nad „ei vaja läbirääkimisi lihtsalt läbirääkimiste, samuti vahendamist lihtsalt vahendamise nimel“.

Ukraina president Zelenskõi on öelnud, et vastupanu peab jätkuma, sest Kreml pole oma esialgsete eesmärkide muutmisest seni mingeid märke näidanud.