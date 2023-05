Saksamaa võimud uurivad Putini kriitikute väidetavat mürgitamist Berliinis

Vene portaali Agentstvo andmetel koges sarnaseid sümptomeid pärast konverentsi külastamist ka teine Venemaalt pagenud ajakirjanik, keda raviti hiljem Berliini Charité haiglas. Arno vihjas, et väidetava mürgitamise taga on Vene võimud. „Vaenlasel on pikad kombitsad, väljaspool Venemaad on võimalus meid ohtu seada, seega peame olema alati valvsad, kuid mitte kartma,“ kirjutas ta.