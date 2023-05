OTSEBLOGI | Vene propagandas võrreldakse Bahmuti hõivamist Berliini lahinguga. Ukraina sõnul pole võitlus linna eest veel läbi

„Vene riigitelevisioon kujutas Bahmuti väidetavat vallutamist märgilise ajaloolise sündmusena ja teatas, et linna hõivamine aitab kaasa Slavjanski (41 km Bahmutist loodes) ja Kramatorski (35 km Bahmutist loodes), isegi Dnepri (umbes 215 km Bahmutist läänes) vallutamisele,“ kirjutasid analüütikud.

Lisatakse, et Kreml püüab ilmselt esitleda Bahmuti vallutamist ajaloolise võiduna, sest muud taktikalised edusammud Vene armeel Ukrainas puuduvad. Pervõi Kanal väitis isegi, et Bahmutis võidelnud wagnerlased peaksid tundma end samamoodi, nagu nende vanaisad omal ajal Berliinis.

Ukraina relvajõud kinnitasid veel esmaspäeva varahommikul, et võitlus Bahmuti linna eest jätkub. „Vaenlane jätkab ründavat tegevust,“ kinnitasid ukrainlased, lisades, et viimase päeva jooksul on Vene väed „edutult püüdnud taastada kaotatud positsioone [lähedal asuvast] Ivanivske asulast lõunas“.