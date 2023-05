Ämari lennubaas läheb remonti, õhuturbe hävitajad kolivad ajutiselt Lätti

„Balti kaitsekoostöö on saanud tõeliselt tuule tiibadesse. Mul on hea meel, et Läti on valmis võõrustama 2024. aastal Ämari uuendustööde ajal ajutiselt NATO õhuturvet Lielvārde lennubaasist, mis toimub kahe riigi tihedas koostöös,“ ütles Pevkur, kes kohtus pühapäeval Läti kaitseministri Ināra Mūrniecega.