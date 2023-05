Zelenskõi: venelased pole Bahmuti vallutanud

BBC teatel ütles ta, et ei jaga täpseid detaile, ent kinnitas, et tänase seisuga pole linn Venemaa poolt vallutatud.

Tänahommikusel pressikonverentsil esitas ajakirjanik Ukraina presidendile küsimuse, kas Bahmut on endiselt ukrainlaste käes. „Venelased ütlevad, et on linna vallutanud,“ lisas reporter.