Rainer Saks: Bahmuti konflikti loogika on selles, et Ukraina kurnab seal Vene vägesid

Saks rääkis, et ukrainlased on linnaservadel veel positsioonidel, aga sisuliselt taanduvad nad linnast. Tema sõnul on taandumine toimunud kontrollitult ja Vene väed ei ole suutnud Ukraina kaitsest läbi murda. „Kogu selle Bahmuti konflikti loogika ongi selles, et Ukraina on seal kurnanud Vene vägesid,“ selgitas ta.

Bahmuti okupeerimine on Saksa sõnul Venemaale poliitiline eesmärk. „Venemaa nõrkus on see, et poliitilised eesmärgid domineerivad ratsionaalse käitumise üle, mida siis Ukraina saab ära kasutada oma taktikate ülesehitamisel. Tegelikult Ukraina eesmärk Bahmuti kaitsmisel oli linnas välja kurnata Vene ründeüksused just selleks, et põhjustada neile väga suuri kaotusi väikesel alal, seda on lihtsam teha ja tundub, et on päris hästi ka töötanud.“