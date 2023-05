Ukraina kaitseministri asetäitja: Ukraina väed on Bahmuti osaliselt ümber piiranud

Maliar teatas seda läbi Telegrami suhtlusplatvormi, vahendab The Guardian. Ta ütles ka, et Ukraina väed jätkavad oma edasitungi mööda Bahmuti ääremaad ja on hõivanud osa linna kohal asuvatest kõrgendikest.

Täna teatas Zelenskõi vastuseks reporteri küsimusele, kas Bahmut on endiselt ukrainlaste käes või on venelased selle vallutanud, et tema meelest ei ole. Hiljem täpsustas tema pressiesindaja, et Ukraina president vastas eitavalt sellele, et Bahmut on Vene vägede käes.