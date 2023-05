Zelenskõi esitles G7 kohtumisel Ukraina rahuvalemit

Ukraina presidenti tervitas Briti peaminister, kes rõõmsalt „Jõudsidki kohale!“ teatas. Zelenskõi oli maandudes reibas ja jooksis ootavasse autosse, et alustada üks-ühele kohtumisi erinevate maailma liidritega.

Zelenskõi ütles pühapäeval, et oli G7 kohtumisel esitlenud Ukraina kümnepunktilist rahuplaani, mille tema administratsioon on tituleerinud rahuvalemiks.

„Me tegutseme alati praktiliselt, kaitstes oma väärtusi. Ja Ukraina rahuvalem on ilmselge ratsionaalsuse väljendus. Ma tänan teid meie valemi toetamise eest.“ sõnas Zelenskõi.

Pühapäeva hommikul postitas Zelenskõi Twitterisse lühikese video G7 kohtumisest. „Seni, kuni sissetungijad jäävad meie maale, ei istu keegi Venemaaga läbirääkimiste laua taha,“ kirjutas Zelenski sinna juurde, lisades, et „maailmal on piisavalt jõudu, et sundida Venemaad samm-sammult rahu taastama“.