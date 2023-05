Kreeka valib parlamenti: võimupartei toetus on kõrge, ent valitsuse moodustamiseks sellest ei piisa

Riigi vaieldamatult populaarseim erakond on paremkonservatiivne võimupartei Uus Demokraatia. Peaminister Kyriákos Mitsotákis on öelnud, et nende poolt nelja viimase aasta jooksul läbi viidud reformid ja maksukärped on aidanud Kreeka majandusel kasvada. „Kas me tahame stabiilsust või pidevat ebakindlust?“ küsis peaminister laupäeva hilisõhtul Ateenas oma toetajatelt. „See on küsimus, millele peate homme valimiskastide juures vastama,“ lisas ta. Samuti usub Mitsotákis, et karm hoiak rändeküsimustes on aidanud parandada riigi julgeolekut.