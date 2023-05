Erik Moora: Eesti 200 on kogu Lehtme skandaali ajal mänginud põhimõtteliselt lolli

Eesti 200 on pikalt vältinud selge seisukoha võtmist Johanna-Maria Lehtmet ja Slava Ukraini rahakasutust puudutava skandaali osas. Eilse Eesti Ekspressi paljastuse järel, mis näitas, et erakonna häältemagnet Lehtme on rahaga sahkerdanud varemgi, asusid partei tipp-poliitikud ringkaitsesse: Marek Reinaas kurtis, et Lehtme vastu on käimas „isiklikuks ja inetuks“ läinud meediakampaania, ning Margus Tsahkna arvas, et ajakirjanduse huvi Lehtme isiku suhtes on „küsitav“.