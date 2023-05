Küsimusele, kas teised parteid ehk Koonderakond, kristlikud demokraadid ja Rootsi rahvapartei üritavad seda teemat vältida, vastas Purra, et see võib tekitada teatud raskusi. „Kuni Soome poliitika selgelt ei muutu, ei saa need parteid omavahel valitsust teha,“ lisas Purra.