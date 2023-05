Ukraina: Venemaa on Bahmuti juurde toonud enamiku oma reservidest

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kommenteerib, et Ukraina vasturünnakud on tõenäoliselt juba suutnud likvideerida ohu, et Vene vägedel õnnestuks Bahmuti lääneosa kaitsvad üksused sisse piirata. Samuti on õnnestunud järjekordselt siduda kohaliku ja piiratud tähtsusega alal Venemaa nappe ressursse, leiab ISW. Osa Vene sõjablogijate väitel on Bahmuti lääneosa praeguseks valdavalt või täielikult Wagneri käes, ent sellest esialgu tõendeid ei ole.