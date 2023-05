OTSEBLOGI | Zelenskõi kohtus esimest korda India peaministriga, G7 lubab toetust jätkata

USA kinnitas, et Euroopa riigid võivad soovi korral Ukrainale F-16 lennukeid anda. Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan ütles reedel, et tingimusema tohib F-16 kasutada ainult Ukrainas, mitte Venemaa tunnustatud territooriumil.

Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak teatas, et riik jätkab koos Belgia, Hollandi ja Taaniga tööd, et Ukraina saaks vajalikud lennukid. Britid ise F-16 ei oma, ent on valmis koolitama Ukraina lendureid lääne lahingulennukite kasutamisel. Sama on lubanud teha Prantsusmaa ja Holland.