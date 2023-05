Seadus ei võimalda Lehtmel parlamendist lahkudes hüvitist saada

Põhjuseks on riigikogu liikme staatuse seaduses sätestatud punktid - et Lehtme astus tagasi omal soovil, kehtib tema kaasuse puhul paragrahv 32-s punkt number 4.

(2) Kui isik oli riigikogu liige alla aasta, makstakse talle hüvitisena summa, mille suuruseks on riigikogu liikme ametipalk vastavalt tema poolt riigikogu liikmena järjest töötatud ajale, kuid mitte rohkem kui riigikogu liikme kolme kuu ametipalk.

(3) Kui isik oli riigikogu liige vähemalt ühe aasta, makstakse talle hüvitisena summa, mis on võrdne riigikogu liikme kuue kuu ametipalgaga.

(4) Kui riigikogu liige astub tagasi, makstakse talle hüvitist üksnes juhul, kui ta oli riigikogu liige vähemalt ühe aasta. Hüvitise suurus on sellisel juhul riigikogu liikme kolme kuu ametipalk.

(5) Kui riigikogu liige osutub valituks riigikogu järgmisse koosseisu, makstakse talle hüvitisena summa, mille suuruseks on riigikogu liikme ametipalk vastavalt riigikogu eelmise koosseisu volituste lõppemise päeva ja riigikogu uues koosseisus ametivande andmise päeva vahele jäävate päevade arvule.

(2) Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:

1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse;

2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisega;

3) tema tagasiastumisega käesoleva seadusega ettenähtud korras;

4) kui Riigikohus on otsustanud, et ta on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma;

5) tema surma korral.