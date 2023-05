Zelenskõi Saudi-Araabias: ka teie seas on neid, kes eelistavad sõja ees silmad kinni pigistada

Zelenskõi sõnul on tema visiidi eesmärk arutada võimalusi Venemaa sõja lõpetamiseks, samuti Ukraina moslemikogukonna kaitsmist ja poliitvangide tagasisaatmist Venemaa poolt annekteeritud Krimmist.

Oma kõnes teatas Zelenskõi, et mõned riigid eelistavad Venemaa ebaseaduslikule Ukraina maa annekteerimise osas „silma kinni pigistada“.

„Kahjuks on maailmas ja siin, teie seas, mõned, kes pigistavad silma kinni nende ebaseaduslike annektsioonide ees,“ ütles Zelenskõi, kutsudes juhte üles sõda „ausalt vaatama“.

„Ukrainlased ei ole kunagi sõda valinud. Meie väed ei läinud võõrastele maadele. Me ei tegele teiste riikide annekteerimisega ja nende ressursside rüüstamisega. Aga me ei allu kunagi ühelegi võõramaalasele või kolonisaatorile. Sellepärast me võitleme.“